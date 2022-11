Gobierno de Michoacán respalda a Ever Palma, Premio Estatal del Deporte 2022 

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el compromiso de respaldar el camino olímpico del andarín michoacano, la presidenta honoraria del DIF estatal, Grisel Tello Pimentel, hizo entrega del Premio Estatal del Deporte 2022, el cual contempla un monto de 110 mil pesos, a Ever Jair Palma Olivares.

Con el objetivo de reconocer a los medallistas michoacanos en las diferentes competencias que formaron parte del calendario anual de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), la administración de Raúl Morón Vidal en la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), brindó una cena de gala en el marco de las actividades deportivas que se celebraron este domingo, 20 de noviembre, por el 112 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

"Me siento muy afortunada por hacer entrega de este premio a Ever Palma Olivares, de quien sabemos que está dentro de la ruta de los Juegos Olímpicos París 2024, te tenemos en la mira. Me comprometo a estar al pendiente de tu paso, sabemos que son muchos kilómetros que te faltan por recorrer y en la administración de Alfredo Ramírez Bedolla, ustedes, los deportistas, son motivo de inspiración y de orgullo; queremos verlos ganar", señaló Grisel Tello Pimentel, en representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Como parte de la velada, la casa del deporte michoacano hizo entrega también de un reconocimiento póstumo a la familia del primer medallista de origen michoacano en los Juegos Olímpicos en su edición de México 1968, José ‘Sargento’ Pedraza Zúñiga; así como también a la campeona paralímpica Doramitzi González Hernández y al entrenador de campeones mundiales y olímpicos de taekwondo, Jesús Álvarez Silva.

El Premio Estatal del Deporte es el máximo reconocimiento que entrega la Conade, a través de los institutos del deporte de cada entidad federativa y va dirigido a deportistas, entrenadores, tanto convencionales como del deporte adaptado, instituciones o personas que fomenten o impulsen la práctica deportiva.

