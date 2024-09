Gloria Zarza logra oro para México en lanzamiento de bala F54 en Paralímpicos París 2024

"Me siento muy contenta, muy feliz, es la primera medalla de oro para México, al finalizar me dijeron oye te tienes que acercar a tocar la campana y en las gradas vi a unas personas portando la bandera de México y gritando mi nombre, no los conozco, pero qué padre saber que hay gente mexicana aquí", señaló con emoción la campeona paralímpica en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

En sus seis oportunidades, la mexicana logró registros por 7.81 metros, 8.06m, marca que le dio el triunfo, 8.01, 7.89 y 7.97; su cuarto intento no fue válido.

Además, la mexicana fue la única de las siete competidoras que pudo superar la barrera de los ocho metros, hazaña que logró en dos de sus intentos.