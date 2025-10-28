Giran orden de aprehensión contra presidente del Grupo Pachuca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un juez de control de la Ciudad de México emitió una orden de aprehensión contra Jesús Martínez Patiño, presidente del Grupo Pachuca, y su representante legal, Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, por el presunto delito de desobediencia de particulares agravado, tras incumplir con la asistencia a audiencias judiciales relacionadas con un conflicto por derechos de transmisión televisiva.

La información fue confirmada este lunes por fuentes judiciales, que señalaron que ambos directivos no comparecieron en dos ocasiones ante el juzgado, situación que llevó a su declaración como sustraídos de la acción de la justicia. Como consecuencia, se ordenó su localización y detención para ser ingresados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

El origen del proceso judicial se remonta a una resolución previa que instruía al Club Pachuca a abstenerse de transmitir partidos cuya titularidad de derechos estaba en disputa con la cadena Fox Sports. La negativa a acatar dicha resolución motivó la intervención de la autoridad judicial.