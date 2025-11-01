Gilberto Mora sufre fractura y es operado con éxito; preocupa su ausencia en el Tricolor

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El joven talento mexicano Gilberto Mora, una de las mayores promesas del futbol nacional, estará fuera de las canchas por tiempo indefinido luego de sufrir una fractura en la mano izquierda durante un entrenamiento con el Club Tijuana.

A través de un comunicado oficial, el conjunto fronterizo informó que el seleccionado nacional presentó una fractura del tercer metacarpiano, lesión que requirió intervención quirúrgica inmediata. Aunque la operación fue realizada con éxito, aún no se ha determinado una fecha exacta para su regreso a las actividades deportivas.

“Gilberto se reintegrará a los entrenamientos según su evolución”, precisó el club en sus redes sociales.

La noticia ha generado inquietud tanto en el Club Tijuana como entre los aficionados al Tricolor, ya que el mediocampista ha tenido un desempeño destacado con la Selección Mexicana Sub-20, consolidándose como pieza clave en su generación. Su proyección lo ha colocado en el radar de clubes europeos de alto calibre como el Real Madrid, Barcelona, Manchester United y Manchester City.

El temor entre especialistas y seguidores es que esta pausa afecte el ritmo competitivo del joven futbolista justo en un momento crucial para su carrera, tanto por su potencial tránsito al futbol europeo como por su posible convocatoria al Mundial 2026, donde podría debutar con la selección mayor.