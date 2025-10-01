Gilberto Mora salva a México con doblete ante España

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una tarde cargada de emociones y drama futbolístico, las selecciones Sub-20 de México y España firmaron un empate 2-2 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Chile, como parte de la fase de grupos del Mundial de la categoría.

El equipo tricolor mostró carácter desde el inicio del encuentro. Al minuto 32, Gilberto Mora abrió el marcador con una gran definición dentro del área, tras una jugada colectiva que evidenció el buen momento del conjunto mexicano. Sin embargo, la alegría duró poco.