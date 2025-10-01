Gilberto Mora salva a México con doblete ante España

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una tarde cargada de emociones y drama futbolístico, las selecciones Sub-20 de México y España firmaron un empate 2-2 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Chile, como parte de la fase de grupos del Mundial de la categoría.
El equipo tricolor mostró carácter desde el inicio del encuentro. Al minuto 32, Gilberto Mora abrió el marcador con una gran definición dentro del área, tras una jugada colectiva que evidenció el buen momento del conjunto mexicano. Sin embargo, la alegría duró poco.
Al 41’, el español Pablo G. sacó un potente disparo desde fuera del área que venció al arquero mexicano, firmando el empate y cambiando el ritmo del encuentro antes del descanso.
La tensión aumentó en el segundo tiempo. Al minuto 79, España se adelantó en el marcador gracias a un penalti bien ejecutado que parecía sellar el destino del partido. Pero México no bajó los brazos.
Fue al minuto 87 cuando Gilberto Mora volvió a aparecer, esta vez con un remate oportuno que devolvió el alma al equipo azteca y a sus seguidores: ¡gol y empate agónico!
México deberá enfrentar a Marruecos el próximo sábado a las 2:00 pm con la mira puesta en la clasificación a la siguiente ronda, mientras que España buscará asegurar su pase en su siguiente compromiso.
RPO