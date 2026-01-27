Gilberto Mora deja concentración del Tri por lesión y estará fuera varias semanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La incertidumbre en torno a la concentración de la Selección Mexicana terminó con una noticia poco alentadora para Xolos de Tijuana, luego de que Gilberto Mora abandonó el campamento del Tricolor debido a una lesión que le impidió participar en los partidos amistosos ante Panamá y Bolivia.

En un inicio, las molestias del joven futbolista fueron atribuidas a una posible fatiga muscular; sin embargo, ante la falta de mejoría, el cuerpo médico de la Selección optó por no arriesgar su estado físico y permitió su regreso a Tijuana para una valoración más profunda.

Tras realizarse estudios especializados, se confirmó que Gilberto Mora padece pubalgia, una lesión provocada por sobrecarga en la zona de la pelvis y los músculos abductores, común en futbolistas con alta exigencia física desde temprana edad.