Gilberto Mora deja concentración del Tri por lesión y estará fuera varias semanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La incertidumbre en torno a la concentración de la Selección Mexicana terminó con una noticia poco alentadora para Xolos de Tijuana, luego de que Gilberto Mora abandonó el campamento del Tricolor debido a una lesión que le impidió participar en los partidos amistosos ante Panamá y Bolivia.
En un inicio, las molestias del joven futbolista fueron atribuidas a una posible fatiga muscular; sin embargo, ante la falta de mejoría, el cuerpo médico de la Selección optó por no arriesgar su estado físico y permitió su regreso a Tijuana para una valoración más profunda.
Tras realizarse estudios especializados, se confirmó que Gilberto Mora padece pubalgia, una lesión provocada por sobrecarga en la zona de la pelvis y los músculos abductores, común en futbolistas con alta exigencia física desde temprana edad.
De acuerdo con información cercana al club fronterizo, el padecimiento fue detectado a tiempo, por lo que no será necesaria una intervención quirúrgica ni existe riesgo de una lesión crónica. A pesar del diagnóstico, el jugador se mantiene tranquilo y enfocado en su recuperación.
El proceso de rehabilitación ya inició en Tijuana y se estima que el mediocampista ofensivo estará fuera de las canchas entre cuatro y seis semanas, lapso en el que se perdería varios compromisos de la Liga MX.
El objetivo del cuerpo técnico y del propio futbolista es llegar en condiciones óptimas al posible compromiso de la Selección Mexicana ante Portugal en el Estadio Azteca, el cual sería clave para evaluar su estado físico rumbo al proceso del Mundial de 2026.
MRH