Gilberto Adame deja de ser DT del Atlético Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La directiva del Club Atlético Morelia anunció este domingo que Gilberto Adame ha dejado de ser el director técnico del equipo, decisión que marca un nuevo giro en el rumbo deportivo de los Canarios.

A través de un comunicado oficial, el club agradeció al estratega y a su cuerpo técnico “por el compromiso y trabajo mostrado al frente de la institución”, y les deseó éxito en sus futuros proyectos.