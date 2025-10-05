Gilberto Adame deja de ser DT del Atlético Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La directiva del Club Atlético Morelia anunció este domingo que Gilberto Adame ha dejado de ser el director técnico del equipo, decisión que marca un nuevo giro en el rumbo deportivo de los Canarios.
A través de un comunicado oficial, el club agradeció al estratega y a su cuerpo técnico “por el compromiso y trabajo mostrado al frente de la institución”, y les deseó éxito en sus futuros proyectos.
La salida de Adame ocurre tras la disputa de 10 jornadas del torneo Apertura 2025 de la Liga Expansión MX, donde el Atlético Morelia se ubica en la posición número 11 de la tabla general, con 11 puntos producto de 3 victorias, 2 empates y 4 derrotas.
El equipo presenta una diferencia de goles de -5, con 13 anotaciones a favor y 18 en contra, lo que refleja un rendimiento irregular a lo largo de la competencia.
Se espera que en las próximas horas se dé a conocer si habrá un interinato o si se anunciará a un nuevo entrenador oficial.
