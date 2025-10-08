Deportes

Giants vs. Eagles, Chiefs vs. Lions y más: así va la Semana 6 de la NFL

Giants vs. Eagles, Chiefs vs. Lions y más: así va la Semana 6 de la NFL
X/@Jaguars
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción de la Semana 6 de la NFL ya está aquí y los fanáticos del futbol americano en México podrán disfrutar de una intensa jornada que incluye partidos internacionales, duelos divisionales y choques entre contendientes al título.

La NFL México compartió a través de sus redes el cartel oficial de encuentros que se celebrarán del jueves 10 al lunes 13 de octubre de 2025, con transmisiones para el público mexicano en FOX Sports, TUDN, ViX, ESPN, Disney+ y NFL Game Pass.

Jueves 10 de octubre

  • Giants vs. Eagles – 6:15 p.m.

Domingo 12 de octubre (juego en Londres)

  • Jets vs. Broncos – 7:30 a.m.

  • Jaguars vs. Seahawks

  • Dolphins vs. Chargers

  • Ravens vs. Rams

  • Colts vs. Cardinals

  • Panthers vs. Cowboys

  • Saints vs. Patriots

  • Steelers vs. Browns

  • Raiders vs. Titans – 2:05 p.m.

  • Buccaneers vs. 49ers – 2:25 p.m.

  • Packers vs. Bengals – 2:25 p.m.

  • Chiefs vs. Lions – 6:20 p.m.

Lunes 13 de octubre

  • Falcons vs. Bills – 5:15 p.m.

  • Commanders vs. Bears – 8:15 p.m.

Podrás seguir la acción en México a través de:

  • TV de paga: FOX Sports, ESPN, TUDN

  • Streaming: ViX, Disney+, NFL Game Pass

  • TV abierta (algunos juegos): Canal 9 (El Nueve)

mrh

NFL
Fox Sports
Semana 6

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com