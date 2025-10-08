Giants vs. Eagles, Chiefs vs. Lions y más: así va la Semana 6 de la NFL

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción de la Semana 6 de la NFL ya está aquí y los fanáticos del futbol americano en México podrán disfrutar de una intensa jornada que incluye partidos internacionales, duelos divisionales y choques entre contendientes al título.
La NFL México compartió a través de sus redes el cartel oficial de encuentros que se celebrarán del jueves 10 al lunes 13 de octubre de 2025, con transmisiones para el público mexicano en FOX Sports, TUDN, ViX, ESPN, Disney+ y NFL Game Pass.
Giants vs. Eagles – 6:15 p.m.
Jets vs. Broncos – 7:30 a.m.
Jaguars vs. Seahawks
Dolphins vs. Chargers
Ravens vs. Rams
Colts vs. Cardinals
Panthers vs. Cowboys
Saints vs. Patriots
Steelers vs. Browns
Raiders vs. Titans – 2:05 p.m.
Buccaneers vs. 49ers – 2:25 p.m.
Packers vs. Bengals – 2:25 p.m.
Chiefs vs. Lions – 6:20 p.m.
Falcons vs. Bills – 5:15 p.m.
Commanders vs. Bears – 8:15 p.m.
Podrás seguir la acción en México a través de:
TV de paga: FOX Sports, ESPN, TUDN
Streaming: ViX, Disney+, NFL Game Pass
TV abierta (algunos juegos): Canal 9 (El Nueve)
mrh