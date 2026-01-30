Berterame deja Rayados y jugará con Messi en la MLS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Germán Berterame, delantero de la selección mexicana, dejará al Monterrey para unirse al Inter Miami de la MLS. El club regiomontano confirmó que el atacante ha sido transferido tras semanas de negociaciones.

El delantero de 27 años será parte del plantel liderado por Lionel Messi, tras la solicitud de Javier Mascherano de reforzar el ataque. Berterame llamó la atención del equipo estadounidense durante la Concacaf Champions Cup 2024, donde fue nombrado MVP en el enfrentamiento contra Rayados.

El fichaje se concretó por una cifra aproximada de 15 millones de dólares. Berterame, quien tenía contrato con Monterrey hasta diciembre de 2027, deja el futbol mexicano después de acumular 99 goles: 31 con Atlético de San Luis y 68 con Rayados. Durante su trayectoria en México, también se coronó campeón de goleo y fue parte del equipo de Estrellas de la Liga MX en 2022, además de ser habitual en las convocatorias de la Selección Mexicana.