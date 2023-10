"Ganar no era un objetivo": DT de la Selección Mexica tras empate con Alemania

Por último, Jaime Lozano también destacó que el grupo se ha mantenido en el camino, y que pudiera haber tropiezos en él, sin embargo, aseveró que están preparados para cualquier rival:

“Lo único que quiero es que mantengamos la identidad, no importa el rival que esté enfrente. Estamos preparados para este tipo de rivales y no es fácil porque Alemania siempre va a ser un fuerte candidato; así como buscamos jugar de tú a tú, pudo haber salido un resultado totalmente adverso, pero yo me hubiera ido tranquilo si el equipo hubiera mostrado esa confianza, porque nuevamente nos vamos abajo en el marcador y remontamos”.

