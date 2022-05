Gana oro para México la judoca Isabel Huitrón en Juegos Sordolímpicos Brasil

Brasil (MiMorelia.com).- La judoca María Isabel Huitrón Ángeles, conquistó la medalla de oro en la categoría -48 Kg, en el tercer día de competencias de la edición XXIV de los Juegos Sordolímpicos Caxias do Sul 2021, en Brasil, justa que también se aplazó por la pandemia del covid-19 y que respetó su nombre oficial, a pesar de que se realiza este año.

Con punto de oro, la mexicana derrotó a la representante de Ucrania, un logro que significó la primera medalla para nuestro país en dicho evento.

Esta presea dorada es también la segunda que consigue de manera consecutiva, después de la edición de realizada en Samsun, Turquía 2017, ocasión en la que el lábaro patrio ondeó por primera vez en todo lo alto en estos certámenes.

“Esta medalla me sabe a gloria, no me cabe la gran felicidad que tengo en estos momentos. Es un orgullo muy grande y una satisfacción enorme el poder regresar a México con una medalla de oro, con tranquilidad y alegría. Siento que no defraudé a nadie, que todo el trabajo con mi equipo y con mi entrenador Daniel Granados rindió los frutos esperados”, dijo la judoca.