Gana Michoacán tres medallas de plata en halterofilia en Nacionales Conade 2022​

Hermosillo, Sonora(MiMorelia.com).- Michoacán continúa sumando en el medallero y llegó a las 89 preseas momentáneamente en los Juegos Nacionales Conade 2022, luego de las tres platas que consiguió el lazarocardenense Ángel Tornez en la disciplina de levantamiento de pesas, misma que tiene como sede el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, Sonora.

La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) informó que Tornez obtuvo las tres argentas en la categoría Sub-15 más 89 kilogramos en las pruebas de arranque, en la cual cargó 105 kilogramos; y envión, en la que hizo lo propio con 129; por lo que dio un total de 234. Él y el guanajuatense Saúl Hernández, quien se quedó con los oros, ganaron las tres medallas en dicha división.

“La verdad me sentí un poco nervioso, pero a pesar de eso, me sentí contento por el resultado. Estas medallas van para mi entrenador Hugo Castillejos Ramos, quien me metió en esto de la halterofilia, sin él yo no sería nadie. El siguiente año buscaré el primer lugar nacional y un puesto en los panamericanos”, explicó el lazarocardenense.