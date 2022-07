Gana Michoacán seis medallas en taekwondo en Nacionales Conade 2022

Culiacán, Sinaloa (MiMorelia.com).- Excelente jornada para Michoacán en la que obtuvo dos oros y cuatro bronces en la modalidad de combate en taekwondo en los Juegos Nacionales Conade 2022, en Culiacán, Sinaloa, por lo que se convirtió en la segunda mejor jornada en la historia de esa disciplina en la máxima justa amateur del país.

La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) informó que las dos medallas áureas se consiguieron gracias a las artemarcialistas Georgina Ochoa, en la división de menos de 51 kilogramos, y Alison Nava, correspondiente a menos 29 kilogramos, luego de vencer en las finales 22-5 a su similar de Oaxaca y 28-14 a la representante de Tamaulipas, respectivamente.

“Me siento muy contenta y satisfecha con lo que hice, era el resultado que esperaba. El oro se lo dedico a mi abuelita que está enferma y me dijo que me quería ver pelear y ahí está el resultado”, señaló Georgina; mientras que Alison añadió: “Estoy muy feliz por la medalla de oro, trabajé muchos años para esto y me siento increíblemente bien. Quiero ser campeona mundial y panamericana como mi hermana (Jareni Nava)”.

Los bronces de esta gran jornada para Michoacán en los Juegos Nacionales Conade 2022 se obtuvieron por conducto de Alejandro Vargas (menos 65 kilogramos), Felipe Campuzano (menos 57 kilogramos), Johary Del Ángel (menos 41 kilogramos) y Yazmín Mercado (menos 44 kilogramos), después de caer en sus respectivas semifinales.