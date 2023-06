Gana Michoacán oro en patines sobre ruedas en Nacionales Conade 2023

“Estoy muy feliz porque mi trabajo ha mejorado y creo que todavía puedo conseguir más cosas; me siento muy feliz porque hace más de un año me había quedado estancada en un tiempo y ahora lo bajé. La medalla de la dedico a mis papás, a mi entrenador y a mis amigos, quienes son los que me apoyan y me ayudan en esto”, declaró Bucio.

Michoacán llegó a 14 metales en esta edición: tres oros, cinco platas, y seis bronces. La actividad para la entidad continúa con patines sobre ruedas y ráquetbol en Guadalajara, Jalisco, así como el boxeo en Tepic, Nayarit.