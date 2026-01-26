Gabriela Molina llama a participar en la Copa Nacional Escolar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Educación en Michoacán, Gabriela Molina, hace un llamado a estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria del estado a participar en la Copa Nacional Escolar, que esta mañana anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y otras autoridades.

Este torneo se llevará a cabo en el marco de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA y las inscripciones de los equipos se realizarán a partir del 2 de febrero, para que en el mes de marzo se realicen las etapas regionales y estatales. Durante mayo y junio será la etapa nacional y en julio tendrá lugar la final nacional en el Estadio Olímpico Universitario en la Ciudad de México.

La titular de la Secretaría de Educación resaltó que esta justa deportiva busca no solo fomentar el deporte, sino que será un espacio para fortalecer la sana convivencia, el trabajo en equipo y los hábitos saludables. “El fútbol nos enseña que nadie gana solo: en cada pase, en cada esfuerzo compartido, aprendemos los valores que hacen fuerte a una comunidad”, expresó.

El Gobierno de México dio a conocer que este será el torneo escolar más grande del mundo. Se proyecta la participación de más de 22 millones de estudiantes. La categoría de primaria será de nueve a 12 años, la de secundaria de 13 a 15 y para el nivel bachillerato de 15 a 18 años de edad. Este esfuerzo está alineado al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y fortalece el programa Vive Saludable, Vive Feliz.

RYE