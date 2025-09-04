G6 se pronuncia tras decisión del TAS; fin de la pausa al ascenso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El sistema de ascenso y descenso regresará al futbol mexicano en la temporada 2026-2027, según determinó el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que resolvió este 4 de septiembre el recurso legal presentado por seis clubes de la Liga Expansión MX, entre ellos el Atlético Morelia.

Aunque el TAS rechazó la apelación para reactivar el sistema de inmediato, estableció que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) solo podrá mantener la suspensión hasta la temporada 2025-2026, cumpliendo así el límite de seis años que fue acordado en 2020.

La demanda fue promovida originalmente por diez clubes, aunque solo seis llegaron hasta la audiencia final: Atlético Morelia, La Paz FC, Cancún FC, Mineros de Zacatecas, Venados de Mérida y Leones Negros de la UdeG, conocidos como el "G6". Equipos como Atlante, Cimarrones, Alebrijes y Jaiba Brava se retiraron antes del fallo.

En un comunicado conjunto, los seis equipos firmantes expresaron:

“Saludamos la decisión de confirmar que el ascenso y descenso volverá a México en la temporada de 26/27.”