Futbolista se rompe el cuello en pleno partido de futbol [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El mediocampista togolés Samuel Asamoah, jugador del club Guangxi Pingguo en la segunda división del fútbol chino, sufrió una lesión cervical de gravedad tras un fuerte impacto contra una valla publicitaria durante un partido oficial.
El accidente ocurrió cuando el futbolista corría en velocidad para disputar un balón cercano a la línea lateral. Un rival lo empujó desde atrás, lo que provocó que cayera sin control y golpeara violentamente su cabeza contra una estructura publicitaria ubicada peligrosamente cerca del campo.
El impacto fue tan fuerte que Asamoah se desplomó de inmediato, generando alarma entre compañeros, cuerpo técnico y afición. De acuerdo con reportes médicos preliminares, el jugador presentó dislocaciones y fracturas en varias vértebras cervicales, además de bloqueo vertebral y compresión nerviosa.
Fue trasladado de urgencia a un hospital en Nanning, donde fue sometido a una cirugía de alto riesgo, considerada por los médicos como “exitosa”. El club informó que su estado es estable, aunque advirtió que existe el riesgo de que el futbolista no vuelva a caminar y que está fuera de la temporada 2025.
La jugada ha desatado polémica en redes sociales y medios deportivos, ya que el árbitro del encuentro sancionó la acción con solo una tarjeta amarilla, a pesar de que el empujón derivó en una lesión que podría ser irreversible para la carrera del jugador.
Diversos analistas y fanáticos cuestionaron la decisión arbitral y señalaron la falta de medidas de seguridad alrededor del terreno de juego, pues la valla estaba colocada a muy corta distancia de la línea de banda, lo que aumentó el riesgo de una lesión grave.
A través de un comunicado oficial, el club Guangxi Pingguo expresó su respaldo total al jugador y aseguró que cubrirá todos los gastos médicos, además de que se mantendrá en contacto permanente con la familia de Asamoah en Togo.
El cuerpo médico se mantiene en observación constante para evaluar si en los próximos días se puede determinar el alcance real del daño neurológico. Por ahora, el panorama para el futbolista es reservado.
