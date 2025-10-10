Futbolista se rompe el cuello en pleno partido de futbol [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El mediocampista togolés Samuel Asamoah, jugador del club Guangxi Pingguo en la segunda división del fútbol chino, sufrió una lesión cervical de gravedad tras un fuerte impacto contra una valla publicitaria durante un partido oficial.

El accidente ocurrió cuando el futbolista corría en velocidad para disputar un balón cercano a la línea lateral. Un rival lo empujó desde atrás, lo que provocó que cayera sin control y golpeara violentamente su cabeza contra una estructura publicitaria ubicada peligrosamente cerca del campo.

El impacto fue tan fuerte que Asamoah se desplomó de inmediato, generando alarma entre compañeros, cuerpo técnico y afición. De acuerdo con reportes médicos preliminares, el jugador presentó dislocaciones y fracturas en varias vértebras cervicales, además de bloqueo vertebral y compresión nerviosa.

Fue trasladado de urgencia a un hospital en Nanning, donde fue sometido a una cirugía de alto riesgo, considerada por los médicos como “exitosa”. El club informó que su estado es estable, aunque advirtió que existe el riesgo de que el futbolista no vuelva a caminar y que está fuera de la temporada 2025.