¿Futbol o novela? Lo que no viste tras el bicampeonato escarlata

Antonio Mohamed no solo levantó la copa, también levantó la voz. En medio de los festejos, el técnico argentino fue captado confrontando al periodista David Faitelson en un cruce verbal intenso. Aunque no se escuchan las palabras exactas, todo apunta a críticas recientes de Faitelson sobre la decisión de Mohamed de sentar al portero Hugo González y poner a Luis García en la final, llamándolo una exhibición injusta del jugador y cuestionando su ética y moral. La respuesta llegó, no en conferencia, sino cara a cara, en la noche donde todo debía ser celebración. Mohamed también tuvo un segundo altercado con el periodista Mauricio Ymay, a quien aparentemente le negó una entrevista.