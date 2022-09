Futbol mexicano es bueno, pero desorganizado y conformista, asegura Dani Alves

Yo siempre dije que el nivel del futbol mexicano es brutal, el problema es que ellos se creen poco y son un poco desorganizados, se puede mejorar, pero el nivel de los jugadores es muy bueno… No se lo creen mucho y se conforman. Perdón si me estoy equivocando, pero me da esa sensación de que la gente es muy conformista”

Dani Alves