¡Fuera de lugar más claro! Liga MX estrena tecnología de punta para marcar offsides

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El futbol mexicano entra a una nueva era tecnológica. La Liga MX anunció la implementación del sistema SAOT (Semi-Automated Offside Technology), una herramienta de vanguardia para mejorar la precisión en la marcación de fueras de lugar.
Este sistema ya se utiliza en competencias como la Premier League, la Champions League y torneos de FIFA, y ahora llega a México como parte del compromiso de la liga con la innovación y la mejora del arbitraje.
El SAOT es una tecnología diseñada exclusivamente para detectar fueras de lugar de forma rápida, precisa y objetiva. Funciona como un complemento del VAR, pero centrado únicamente en esta jugada.
A diferencia del VAR, que depende del análisis visual del árbitro, el SAOT crea una réplica digital en tiempo real de las jugadas, permitiendo medir con precisión milimétrica la posición de cada jugador.
Utiliza cámaras iPhone como dispositivos de captura (como en la Premier).
La inteligencia artificial de Genius IQ genera modelos 3D de las jugadas.
Se analizan miles de millones de datos por partido para garantizar exactitud.
El sistema requiere una validación final del VAR, por eso es "semi-automático".
No. El SAOT complementa al VAR. Su función es acelerar y mejorar las decisiones relacionadas únicamente con el fuera de lugar, mientras que el VAR sigue evaluando otras jugadas polémicas.
Con esta innovación, la Liga BBVA MX refuerza su compromiso con:
La transparencia en el arbitraje.
La tecnología al servicio del juego.
El alineamiento con estándares internacionales.
Esta decisión busca elevar la calidad del espectáculo para clubes, árbitros y, sobre todo, para la afición mexicana.
