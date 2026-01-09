¡Fuera de lugar más claro! Liga MX estrena tecnología de punta para marcar offsides

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El futbol mexicano entra a una nueva era tecnológica. La Liga MX anunció la implementación del sistema SAOT (Semi-Automated Offside Technology), una herramienta de vanguardia para mejorar la precisión en la marcación de fueras de lugar.

Este sistema ya se utiliza en competencias como la Premier League, la Champions League y torneos de FIFA, y ahora llega a México como parte del compromiso de la liga con la innovación y la mejora del arbitraje.

¿Qué es el SAOT?

El SAOT es una tecnología diseñada exclusivamente para detectar fueras de lugar de forma rápida, precisa y objetiva. Funciona como un complemento del VAR, pero centrado únicamente en esta jugada.

A diferencia del VAR, que depende del análisis visual del árbitro, el SAOT crea una réplica digital en tiempo real de las jugadas, permitiendo medir con precisión milimétrica la posición de cada jugador.