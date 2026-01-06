Francia 98 vuelve; el jersey que marcó al Tri regresa en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Conforme el calendario avanza, la expectativa por el Mundial de Futbol de 2026 crece y el pulso del balompié comienza a sentirse en la memoria colectiva de una afición que sabe lo que significa ser anfitriona de la máxima fiesta del deporte más popular del planeta.
El uniforme será lanzado nuevamente en edición limitada, como un homenaje a su legado y como un puente entre la nostalgia de quienes lo vieron en la cancha y las nuevas generaciones que se preparan para vivir su primer Mundial en casa.
La preventa comenzará el próximo 16 de enero y se realizará a través del sitio oficial de Aba Sport, donde los aficionados ya pueden registrarse para asegurar su lugar. En esta primera etapa, la venta será exclusivamente en línea, mientras se define si llegará a tiendas físicas en una fase posterior.
