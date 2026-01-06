Deportes

Francia 98 vuelve; el jersey que marcó al Tri regresa en 2026

Aba Sport relanzará el icónico jersey de México de Francia 1998 en edición limitada
El uniforme destaca por su diseño verde con el calendario azteca grabado
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Conforme el calendario avanza, la expectativa por el Mundial de Futbol de 2026 crece y el pulso del balompié comienza a sentirse en la memoria colectiva de una afición que sabe lo que significa ser anfitriona de la máxima fiesta del deporte más popular del planeta.

Aba Sport, la marca que vistió a la Selección Mexicana en el Mundial de Francia 1998, confirmó el relanzamiento del icónico jersey verde con el diseño del calendario azteca, una prenda que marcó una era en el futbol nacional y que se convirtió en pieza de culto para los aficionados. Su estética, inspirada en la Piedra del Sol, no solo acompañó al Tri en aquella Copa del Mundo, sino también en la histórica conquista de la Copa Confederaciones de 1999.

El uniforme será lanzado nuevamente en edición limitada, como un homenaje a su legado y como un puente entre la nostalgia de quienes lo vieron en la cancha y las nuevas generaciones que se preparan para vivir su primer Mundial en casa.

La preventa comenzará el próximo 16 de enero y se realizará a través del sitio oficial de Aba Sport, donde los aficionados ya pueden registrarse para asegurar su lugar. En esta primera etapa, la venta será exclusivamente en línea, mientras se define si llegará a tiendas físicas en una fase posterior.

