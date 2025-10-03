FOX Sports pierde los derechos de la F1 en México; ya no transmitirá el GP de Singapur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– La Fórmula 1 dejó de transmitir sus competencias a través de FOX Sports México, luego de que se diera por terminado el contrato entre ambas partes por incumplimiento de pagos desde 2024.

La situación se evidenció durante el Gran Premio de Singapur 2025, cuando no se transmitieron las prácticas libres ni la sesión de la F1 Academy, situación que encendió alertas entre los aficionados mexicanos.

De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, la F1 tomó la decisión final de rescindir el contrato con FOX Sports, tras una última reunión que no logró destrabar la deuda acumulada.

Aunque la Fórmula 1 no ha emitido un anuncio oficial sobre su nueva alianza de transmisión en México para el resto de la temporada, se sabe que Sky Sports México, propiedad de Izzi, ya se encuentra en pláticas avanzadas para asumir la cobertura inmediata.