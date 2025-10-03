FOX Sports pierde los derechos de la F1 en México; ya no transmitirá el GP de Singapur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– La Fórmula 1 dejó de transmitir sus competencias a través de FOX Sports México, luego de que se diera por terminado el contrato entre ambas partes por incumplimiento de pagos desde 2024.
La situación se evidenció durante el Gran Premio de Singapur 2025, cuando no se transmitieron las prácticas libres ni la sesión de la F1 Academy, situación que encendió alertas entre los aficionados mexicanos.
De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, la F1 tomó la decisión final de rescindir el contrato con FOX Sports, tras una última reunión que no logró destrabar la deuda acumulada.
Aunque la Fórmula 1 no ha emitido un anuncio oficial sobre su nueva alianza de transmisión en México para el resto de la temporada, se sabe que Sky Sports México, propiedad de Izzi, ya se encuentra en pláticas avanzadas para asumir la cobertura inmediata.
Sky tiene los derechos de transmisión a partir de 2026, pero la ruptura con FOX Sports podría adelantar su debut como plataforma oficial, incluyendo el Gran Premio de México, una de las fechas más esperadas por la afición nacional.
Sky Sports es la misma señal que actualmente transmite competencias como LaLiga y la Bundesliga, por lo que ya cuenta con una infraestructura sólida para eventos deportivos en vivo.
Otra opción disponible para los aficionados es la plataforma oficial F1 TV, que este año estrenó tres modalidades de suscripción en México:
F1 TV Access: 64 pesos mensuales. No incluye transmisiones en vivo.
F1 TV Pro: 129 pesos al mes, incluye todas las carreras y prácticas en vivo.
(Actualmente con precio promocional de 103.20 pesos para nuevos usuarios durante los primeros 4 meses).
F1 TV Premium: Versión mejorada con calidad 4K, modo multipantalla y acceso desde hasta seis dispositivos.
