FOX será la nueva casa de la AAA a partir de 2026 en Latinoamérica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de 2026, la Triple A (AAA), promotora de lucha libre mexicana, dejará de transmitirse por Space y tendrá una nueva casa: FOX, cadena que recientemente incursionó en el mercado mexicano. Así lo confirmó la propia AAA este martes 25 de noviembre, a través de un comunicado oficial.

Este cambio se da en el contexto de los ajustes derivados de la adquisición de la AAA por parte de la WWE a principios de este año. Desde entonces, la fusión ha traído consigo modificaciones en su estructura, eventos e incluso en las plataformas de difusión.

La noticia también pone fin a los rumores sobre una posible alianza con Netflix, siguiendo el ejemplo de la WWE. Finalmente, será FOX la encargada de llevar la lucha libre mexicana a millones de hogares en Latinoamérica —excepto Brasil— a través de sus distintas plataformas.

“Este acuerdo con AAA representa un paso importante en nuestra estrategia para seguir construyendo una oferta deportiva diversa y relevante para la audiencia mexicana. La lucha libre es parte esencial de la cultura y la pasión en México; nos enorgullece llevar sus historias e ídolos a millones de hogares en todo el país”, declaró Luis Maldonado, Director Ejecutivo de Programación y Marketing de FOX México.