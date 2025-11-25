FOX será la nueva casa de la AAA a partir de 2026 en Latinoamérica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de 2026, la Triple A (AAA), promotora de lucha libre mexicana, dejará de transmitirse por Space y tendrá una nueva casa: FOX, cadena que recientemente incursionó en el mercado mexicano. Así lo confirmó la propia AAA este martes 25 de noviembre, a través de un comunicado oficial.
Este cambio se da en el contexto de los ajustes derivados de la adquisición de la AAA por parte de la WWE a principios de este año. Desde entonces, la fusión ha traído consigo modificaciones en su estructura, eventos e incluso en las plataformas de difusión.
La noticia también pone fin a los rumores sobre una posible alianza con Netflix, siguiendo el ejemplo de la WWE. Finalmente, será FOX la encargada de llevar la lucha libre mexicana a millones de hogares en Latinoamérica —excepto Brasil— a través de sus distintas plataformas.
“Este acuerdo con AAA representa un paso importante en nuestra estrategia para seguir construyendo una oferta deportiva diversa y relevante para la audiencia mexicana. La lucha libre es parte esencial de la cultura y la pasión en México; nos enorgullece llevar sus historias e ídolos a millones de hogares en todo el país”, declaró Luis Maldonado, Director Ejecutivo de Programación y Marketing de FOX México.
FOX comenzó operaciones en México durante el verano de este año, tras adquirir el canal Caliente TV. Desde entonces, ha expandido su catálogo con contenidos deportivos y entretenimiento.
La programación de la AAA estará disponible en:
FOX One (plataforma de streaming)
Canal de televisión de paga FOX
Canal gratuito de FOX en Tubi
La integración de AAA fortalece el portafolio deportivo de FOX, que ya incluye transmisiones de fútbol nacional e internacional —como la Liga MX, Premier League, UEFA Champions League y Ligue 1— así como béisbol, automovilismo, pádel y más.
Además, la relación entre la AAA y WWE se mantiene sólida. Luchadores como Dominik Mysterio, El Grande Americano y Penta Zero Miedo han hecho apariciones especiales en territorio mexicano, dinámica que continuará a pesar del cambio de televisora.
mrh