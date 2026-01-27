Fondo del Deporte Municipal de Morelia sigue en análisis: Imcufide

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Fondo del Deporte Municipal de Morelia continúa en análisis para su consolidación, ya que aún requiere algunos ajustes antes de ser turnado al Cabildo para su posible aprobación, informó Pablo César Sánchez Silva, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide).

En entrevista colectiva, el director explicó que esta propuesta se impulsa desde el año pasado; sin embargo, subrayó que se trata de un proceso que contempla diversas etapas administrativas, por lo que no puede concretarse de manera inmediata.

Detalló que el proyecto ya fue presentado ante la Junta de Gobierno, instancia en la que se señalaron algunas modificaciones necesarias, las cuales deberán realizarse antes de que la iniciativa sea enviada al área de normatividad. Posteriormente, deberá pasar por comisiones y finalmente ser sometida a consideración del Cabildo.