FMF lanza nuevo modelo para formar entrenadores de futbol en México

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció el inicio de una nueva etapa en la formación de entrenadores y especialistas del futbol, al presentar su nuevo modelo educativo avalado por Concacaf, con el respaldo de la UEFA y la FIFA.
El objetivo es profesionalizar a los técnicos desde sus primeras licencias, con un sistema que eleva los estándares académicos y técnicos, y mejora la calidad de la enseñanza con base en criterios internacionales.
Mayor práctica: Se incrementan las horas prácticas de formación de 249 a 400 (+60.6%).
Menos teoría: Se reducen las horas teóricas de 471 a 340 (-27.8%).
Entrenar es obligatorio: Desde las primeras licencias, entrenar un equipo será requisito indispensable.
Licencias con vigencia de 3 años, con renovación obligatoria y actualización continua.
Reconocimiento regional: Las licencias serán válidas de inmediato en la región y podrán homologarse a nivel internacional.
Además, se incluye un tronco común de formación para licencias D y C, que será base para especialidades como preparación física y entrenamiento de porteros.
“Hoy damos un paso firme hacia la profesionalización e internacionalización de nuestros entrenadores”, afirmó Mikel Arriola, presidente de la FMF, durante la presentación.
El modelo contará con docentes capacitados bajo metodología FIFA y una nueva plataforma digital:
🔗 formacionacademica.fmf.mx
Ya se impartió el curso “Formador de Formadores”, con el fin de asegurar que quienes egresen del nuevo esquema eleven la calidad técnica y metodológica de los entrenadores.
“Este esfuerzo colectivo requiere el compromiso de todo el ecosistema del futbol”, añadió Arriola.
Entre los asistentes al evento estuvieron representantes de Concacaf y altos funcionarios de la FMF, quienes coincidieron en que este paso posiciona a México como un referente en la formación de entrenadores en América Latina.
