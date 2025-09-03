FMF lanza nuevo modelo para formar entrenadores de futbol en México

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció el inicio de una nueva etapa en la formación de entrenadores y especialistas del futbol, al presentar su nuevo modelo educativo avalado por Concacaf, con el respaldo de la UEFA y la FIFA.

El objetivo es profesionalizar a los técnicos desde sus primeras licencias, con un sistema que eleva los estándares académicos y técnicos, y mejora la calidad de la enseñanza con base en criterios internacionales.

⚽ Principales cambios en el nuevo modelo:

Mayor práctica: Se incrementan las horas prácticas de formación de 249 a 400 (+60.6%).

Menos teoría: Se reducen las horas teóricas de 471 a 340 (-27.8%).

Entrenar es obligatorio: Desde las primeras licencias, entrenar un equipo será requisito indispensable.

Licencias con vigencia de 3 años , con renovación obligatoria y actualización continua.

Reconocimiento regional: Las licencias serán válidas de inmediato en la región y podrán homologarse a nivel internacional.

Además, se incluye un tronco común de formación para licencias D y C, que será base para especialidades como preparación física y entrenamiento de porteros.

“Hoy damos un paso firme hacia la profesionalización e internacionalización de nuestros entrenadores”, afirmó Mikel Arriola, presidente de la FMF, durante la presentación.

🧑‍🏫 Formación con respaldo académico:

El modelo contará con docentes capacitados bajo metodología FIFA y una nueva plataforma digital:

🔗 formacionacademica.fmf.mx

Ya se impartió el curso “Formador de Formadores”, con el fin de asegurar que quienes egresen del nuevo esquema eleven la calidad técnica y metodológica de los entrenadores.

“Este esfuerzo colectivo requiere el compromiso de todo el ecosistema del futbol”, añadió Arriola.