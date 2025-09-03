Deportes

FMF lanza nuevo modelo para formar entrenadores de futbol en México

México se alinea con Concacaf, UEFA y FIFA para elevar la calidad de sus entrenadores con un modelo educativo de nivel internacional
FMF lanza nuevo modelo para formar entrenadores de futbol en México
Depositphotos
MiMorelia.com
Publicado

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció el inicio de una nueva etapa en la formación de entrenadores y especialistas del futbol, al presentar su nuevo modelo educativo avalado por Concacaf, con el respaldo de la UEFA y la FIFA.

El objetivo es profesionalizar a los técnicos desde sus primeras licencias, con un sistema que eleva los estándares académicos y técnicos, y mejora la calidad de la enseñanza con base en criterios internacionales.

⚽ Principales cambios en el nuevo modelo:

  • Mayor práctica: Se incrementan las horas prácticas de formación de 249 a 400 (+60.6%).

  • Menos teoría: Se reducen las horas teóricas de 471 a 340 (-27.8%).

  • Entrenar es obligatorio: Desde las primeras licencias, entrenar un equipo será requisito indispensable.

  • Licencias con vigencia de 3 años, con renovación obligatoria y actualización continua.

  • Reconocimiento regional: Las licencias serán válidas de inmediato en la región y podrán homologarse a nivel internacional.

Además, se incluye un tronco común de formación para licencias D y C, que será base para especialidades como preparación física y entrenamiento de porteros.

“Hoy damos un paso firme hacia la profesionalización e internacionalización de nuestros entrenadores”, afirmó Mikel Arriola, presidente de la FMF, durante la presentación.

🧑‍🏫 Formación con respaldo académico:

El modelo contará con docentes capacitados bajo metodología FIFA y una nueva plataforma digital:
🔗 formacionacademica.fmf.mx

Ya se impartió el curso “Formador de Formadores”, con el fin de asegurar que quienes egresen del nuevo esquema eleven la calidad técnica y metodológica de los entrenadores.

“Este esfuerzo colectivo requiere el compromiso de todo el ecosistema del futbol”, añadió Arriola.

Entre los asistentes al evento estuvieron representantes de Concacaf y altos funcionarios de la FMF, quienes coincidieron en que este paso posiciona a México como un referente en la formación de entrenadores en América Latina.

SHA

Concacaf
FMF
Nuevo modelo educativo

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com