FMF confirma: Atlante inicia compra de Mazatlán FC

En cambio, el Atlante —equipo de gran tradición en México— ha sido constante en la Liga de Expansión, donde ganó los títulos del Apertura 2021, Apertura 2022 y Clausura 2024, consolidando una gestión deportiva que parecía lista para regresar a lo grande.

Todo apunta a que los Potros de Hierro volverán a cabalgar en el Estadio Azteca, que para entonces ya estaría remodelado como parte del proyecto de sede para el Mundial 2026. Aunque también han sonado opciones como el Estadio Ciudad de los Deportes, el Azteca simboliza un regreso a casa.

¿Crees que el regreso del Atlante fortalecerá la calidad de la Liga MX?