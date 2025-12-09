FMF confirma: Atlante inicia compra de Mazatlán FC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Tras años de espera y especulaciones, el Atlante está a punto de regresar a la Liga MX. Así lo confirmó Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), luego de la Asamblea de Dueños, donde se aprobó la venta de la franquicia del Mazatlán FC al club azulgrana.
SL operación se habría pactado por 65 millones de dólares, permitiendo que el histórico club capitalino regrese al máximo circuito en el torneo Apertura 2026.
En cambio, el Atlante —equipo de gran tradición en México— ha sido constante en la Liga de Expansión, donde ganó los títulos del Apertura 2021, Apertura 2022 y Clausura 2024, consolidando una gestión deportiva que parecía lista para regresar a lo grande.
Todo apunta a que los Potros de Hierro volverán a cabalgar en el Estadio Azteca, que para entonces ya estaría remodelado como parte del proyecto de sede para el Mundial 2026. Aunque también han sonado opciones como el Estadio Ciudad de los Deportes, el Azteca simboliza un regreso a casa.
