FMF confirma: Atlante inicia compra de Mazatlán FC

El regreso del Atlante a Primera División se concretaría para el Apertura 2026
El Estadio Azteca podría ser la nueva casa azulgrana
El Estadio Azteca podría ser la nueva casa azulgrana
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Tras años de espera y especulaciones, el Atlante está a punto de regresar a la Liga MX. Así lo confirmó Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), luego de la Asamblea de Dueños, donde se aprobó la venta de la franquicia del Mazatlán FC al club azulgrana.

"TV Azteca ha alcanzado un acuerdo con el empresario Emilio Escalante para la enajenación del certificado. Dicho acuerdo está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones de cierre, autorización y trámites tradicionales para este tipo de operaciones"
señaló Arriola ante medios de comunicación

SL operación se habría pactado por 65 millones de dólares, permitiendo que el histórico club capitalino regrese al máximo circuito en el torneo Apertura 2026.

Mazatlán FC llegó a la Liga MX en 2020 como reemplazo del Monarcas Morelia, pero su historia en primera fue breve y sin grandes resultados: nunca superaron la fase de repechaje. Ahora, a cuatro años de su fundación, el club se despide sin gloria del futbol mexicano.

En cambio, el Atlante —equipo de gran tradición en México— ha sido constante en la Liga de Expansión, donde ganó los títulos del Apertura 2021, Apertura 2022 y Clausura 2024, consolidando una gestión deportiva que parecía lista para regresar a lo grande.

Todo apunta a que los Potros de Hierro volverán a cabalgar en el Estadio Azteca, que para entonces ya estaría remodelado como parte del proyecto de sede para el Mundial 2026. Aunque también han sonado opciones como el Estadio Ciudad de los Deportes, el Azteca simboliza un regreso a casa.

¿Crees que el regreso del Atlante fortalecerá la calidad de la Liga MX?

El Estadio Azteca podría ser la nueva casa azulgrana

