FMF abre investigación por hechos de violencia en la Jornada 5 de la Liga MX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Federación Mexicana de Futbol (FMF), a través de la Dirección de Seguridad de la LIGA MX y la Comisión Disciplinaria, informó que se abrió un proceso de investigación por los hechos de violencia ocurridos durante la Jornada 5 de la Liga MX en los estadios Universitario y Akron.
De acuerdo con el comunicado, se trata de una investigación de oficio con el propósito de deslindar responsabilidades.
En este procedimiento se revisarán los informes de los comisarios, así como las pruebas y los elementos presentados por los clubes y las autoridades correspondientes, con el fin de determinar las sanciones o medidas que resulten pertinentes.
SHA