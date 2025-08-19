FMF abre investigación por hechos de violencia en la Jornada 5 de la Liga MX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Federación Mexicana de Futbol (FMF), a través de la Dirección de Seguridad de la LIGA MX y la Comisión Disciplinaria, informó que se abrió un proceso de investigación por los hechos de violencia ocurridos durante la Jornada 5 de la Liga MX en los estadios Universitario y Akron.

De acuerdo con el comunicado, se trata de una investigación de oficio con el propósito de deslindar responsabilidades.