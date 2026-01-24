Finales de Conferencia NFL: horarios, dónde ver y qué esperar rumbo al Super Bowl LX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo 25 de enero de 2026 se disputan las finales de Conferencia de la NFL, con dos duelos que definirán a los equipos que avanzarán al Super Bowl LX. Los encuentros entre New England Patriots vs Denver Broncos y Los Angeles Rams vs Seattle Seahawks podrán seguirse en televisión abierta, de paga y plataformas digitales.

¿A qué hora y dónde ver las finales de Conferencia?

New England Patriots vs Denver Broncos Hora: 14:00 horas (tiempo del Centro de México) Estadio: Empower Field at Mile High Transmisión: Canal 5, ESPN, Disney+ y NFL Game Pass

Los Angeles Rams vs Seattle Seahawks Hora: 17:30 horas (tiempo del Centro de México) Estadio: Lumen Field Transmisión: Canal 5, Fox Sports y NFL Game Pass



Rams vs Seahawks, choque de poder ofensivo y defensivo

En la Conferencia Nacional (NFC), los Rams visitan a Seattle con la misión de conquistar su segundo título de la NFC en la última década, luego del conseguido en 2021 ante los 49ers, y el sexto de su historia.

Los Angeles llega impulsado por Matthew Stafford, candidato al MVP de la temporada, quien lideró el ataque más explosivo de la liga con 46 pases de anotación y solo ocho intercepciones. A su alrededor destacan Puka Nacua, Davante Adams y el corredor Kyren Williams, quien acumuló 1,252 yardas y 10 touchdowns.

Seattle, por su parte, presume la mejor defensiva de la temporada regular, al ser la que menos puntos permitió, además de una ofensiva que terminó como la tercera mejor de la NFL, comandada por Sam Darnold, con el joven Jaxon Smith-Njigba y el corredor Kenneth Walker III. Los Seahawks, invictos en sus tres finales de Conferencia anteriores, parten como ligeros favoritos.