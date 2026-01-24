Finales de Conferencia NFL: horarios, dónde ver y qué esperar rumbo al Super Bowl LX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo 25 de enero de 2026 se disputan las finales de Conferencia de la NFL, con dos duelos que definirán a los equipos que avanzarán al Super Bowl LX. Los encuentros entre New England Patriots vs Denver Broncos y Los Angeles Rams vs Seattle Seahawks podrán seguirse en televisión abierta, de paga y plataformas digitales.
New England Patriots vs Denver Broncos
Hora: 14:00 horas (tiempo del Centro de México)
Estadio: Empower Field at Mile High
Transmisión: Canal 5, ESPN, Disney+ y NFL Game Pass
Los Angeles Rams vs Seattle Seahawks
Hora: 17:30 horas (tiempo del Centro de México)
Estadio: Lumen Field
Transmisión: Canal 5, Fox Sports y NFL Game Pass
En la Conferencia Nacional (NFC), los Rams visitan a Seattle con la misión de conquistar su segundo título de la NFC en la última década, luego del conseguido en 2021 ante los 49ers, y el sexto de su historia.
Los Angeles llega impulsado por Matthew Stafford, candidato al MVP de la temporada, quien lideró el ataque más explosivo de la liga con 46 pases de anotación y solo ocho intercepciones. A su alrededor destacan Puka Nacua, Davante Adams y el corredor Kyren Williams, quien acumuló 1,252 yardas y 10 touchdowns.
Seattle, por su parte, presume la mejor defensiva de la temporada regular, al ser la que menos puntos permitió, además de una ofensiva que terminó como la tercera mejor de la NFL, comandada por Sam Darnold, con el joven Jaxon Smith-Njigba y el corredor Kenneth Walker III. Los Seahawks, invictos en sus tres finales de Conferencia anteriores, parten como ligeros favoritos.
En la Conferencia Americana (AFC), los New England Patriots buscarán aprovechar la lesión de Bo Nix, quarterback titular de los Broncos, para volver al Super Bowl.
El equipo de New England es liderado por Drake Maye, de 23 años, quien cerró la temporada con 4,394 yardas y 31 anotaciones. A la ofensiva se apoya en Stefon Diggs, Hunter Henry y el novato corredor TreVeyon Henderson, lo que convirtió a los Patriots en el segundo ataque más efectivo de la liga.
Denver, pese a la ausencia de Nix, se mantiene como favorito gracias a la experiencia de su entrenador Sean Payton y a su defensiva número dos de la NFL. Jugadores como Nik Bonitto, Jonathon Cooper, John Franklin-Myers y Zach Allen, todos con al menos siete capturas de quarterback, buscarán presionar constantemente a Maye.
Los Patriots intentan sumar su duodécimo título de la AFC, mientras que los Broncos van por su noveno campeonato, que los consolidaría como uno de los equipos más exitosos de la conferencia.
mrh