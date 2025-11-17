Final de poder a poder; Tigres vs América, ya hay fechas

Con este logro, Tigres accede a su undécima final desde la fundación de la Liga MX Femenil en 2017 y buscará sumar su séptimo título, consolidándose como el club más exitoso del circuito.

Del otro lado, las Águilas del América llegan con el objetivo claro de romper la hegemonía regia y sumar su tercera estrella. Las capitalinas tienen cuentas pendientes, pues fueron derrotadas por Tigres en la final del Apertura 2023 con un contundente marcador de 3-0. Además, en el torneo anterior también se quedaron en la orilla tras caer ante Pachuca.