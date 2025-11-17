Deportes

Final de poder a poder; Tigres vs América, ya hay fechas

La ida se jugará el 20 de noviembre en CDMX; la vuelta, el 23 en Nuevo León
Tigres busca su séptimo título y América su tercer campeonato
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El título del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil ya tiene fecha para disputarse, y serán Tigres y América quienes protagonicen esta esperada final. Con un historial cargado de emociones, rivalidad y sed de revancha, ambos equipos se alistan para escribir un nuevo capítulo en la historia del futbol femenil mexicano.

El primer encuentro se celebrará el próximo jueves 20 de noviembre a las 20:00 horas, en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México.

El partido de vuelta se disputará el domingo 23 de noviembre a las 17:00 horas, en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Con este logro, Tigres accede a su undécima final desde la fundación de la Liga MX Femenil en 2017 y buscará sumar su séptimo título, consolidándose como el club más exitoso del circuito.

Del otro lado, las Águilas del América llegan con el objetivo claro de romper la hegemonía regia y sumar su tercera estrella. Las capitalinas tienen cuentas pendientes, pues fueron derrotadas por Tigres en la final del Apertura 2023 con un contundente marcador de 3-0. Además, en el torneo anterior también se quedaron en la orilla tras caer ante Pachuca.

Tigres busca su séptimo título y América su tercer campeonato

RPO

América Femenil
Tigres Femenil
Final Apertura 2025

