Final de locura: Toluca es bicampeón tras la tanda más larga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Histórico! El Club Toluca se proclamó bicampeón del fútbol mexicano al vencer a Tigres UANL en una intensa tanda de penales 9-8, luego de empatar 2-2 en el marcador global durante la Final del Torneo Apertura 2025.
En una noche épica en el Estadio Nemesio Díez, Alexis Vega anotó el penal decisivo en la muerte súbita, firmando el bicampeonato escarlata en medio de una explosión de júbilo entre la afición local. El delantero regresó como héroe para marcar el gol que le dio a los Diablos Rojos su título número 12 en la historia de la Liga MX.
La final fue un vaivén de emociones. Fernando Gorriarán adelantó a Tigres en la vuelta (13'), pero Helinho (40') y João Paulo (51') remontaron para Toluca. El 2-1 obligó a tiempos extra y luego a una larguísima tanda de penales de 26 disparos totales.
Los porteros Luis García y Nahuel Guzmán fueron protagonistas, ambos con atajadas clave en los momentos más tensos. García contuvo dos disparos decisivos, incluyendo uno de Nahuel y otro de Ángel Correa en muerte súbita.
Toluca revalida así el título conseguido en el Clausura 2025, reafirmando su dominio en la era reciente del balompié mexicano.
rmr