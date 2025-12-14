Final de locura: Toluca es bicampeón tras la tanda más larga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Histórico! El Club Toluca se proclamó bicampeón del fútbol mexicano al vencer a Tigres UANL en una intensa tanda de penales 9-8, luego de empatar 2-2 en el marcador global durante la Final del Torneo Apertura 2025.

En una noche épica en el Estadio Nemesio Díez, Alexis Vega anotó el penal decisivo en la muerte súbita, firmando el bicampeonato escarlata en medio de una explosión de júbilo entre la afición local. El delantero regresó como héroe para marcar el gol que le dio a los Diablos Rojos su título número 12 en la historia de la Liga MX.