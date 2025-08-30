Final de Leagues Cup: fecha, hora y posibles alineaciones de Inter Miami y Seattle

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Leagues Cup 2025 conocerá a su nuevo campeón este domingo 31 de agosto, cuando el Seattle Sounders y el Inter Miami de Lionel Messi disputen la final en el Lumen Field de Seattle.

El conjunto local llega a la final con un desempeño sobresaliente, sin derrotas desde la fase de grupos y con la goleada más abultada del torneo: 7-0 frente al Cruz Azul. Los Sounders buscan su primera Leagues Cup y la posibilidad de convertirse en el primer club de la MLS en ganarla.

El equipo de Florida, liderado por Messi y acompañado por figuras como Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, pretende convertirse en el primer club de la Concacaf en ganar dos títulos de la Leagues Cup.