Final de Leagues Cup: fecha, hora y posibles alineaciones de Inter Miami y Seattle

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Leagues Cup 2025 conocerá a su nuevo campeón este domingo 31 de agosto, cuando el Seattle Sounders y el Inter Miami de Lionel Messi disputen la final en el Lumen Field de Seattle.
El conjunto local llega a la final con un desempeño sobresaliente, sin derrotas desde la fase de grupos y con la goleada más abultada del torneo: 7-0 frente al Cruz Azul. Los Sounders buscan su primera Leagues Cup y la posibilidad de convertirse en el primer club de la MLS en ganarla.
El equipo de Florida, liderado por Messi y acompañado por figuras como Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, pretende convertirse en el primer club de la Concacaf en ganar dos títulos de la Leagues Cup.
Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rodrigo de Paul, Telasco Segovia; Tadeo Allende, Lionel Messi y Luis Suárez.
Seattle Sounders: Andrew Thomas; Alex Roldán, Yeimar Gómez, Jon Bell, Cody Baker; Obed Vargas, Cristian Roldán; Paul Rothrock, Pedro de la Vega, Osaze De Rosario y Jesús Ferreira.
El partido por el título de la Leagues Cup 2025 se disputará el domingo 31 de agosto a las 6:30 p.m. (hora de la Ciudad de México). El encuentro estará disponible a través de un servicio de streaming.
MRH