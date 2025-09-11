Final de la Champions 2027 será en el Estadio Metropolitano de Madrid

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La UEFA anunció este jueves que las finales de la Champions League 2027 ya tienen sede: la masculina se jugará en el Estadio Metropolitano de Madrid, casa del Atlético, mientras que la femenina tendrá lugar en el Estadio Nacional de Varsovia, en Polonia.

La decisión fue tomada durante la reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA celebrada en Tirana, Albania. De esta forma, el Metropolitano volverá a ser escenario de una final de Champions después de albergar la de 2019, cuando el Liverpool derrotó al Tottenham.

Por su parte, la UEFA confirmó que el Puskás Arena de Budapest será la sede de la final masculina de 2026, mientras que el Ullevaal Stadion de Oslo recibirá la final femenina. Además, la Supercopa de 2025 se disputará en Salzburgo, Austria.