¡Final al rojo vivo! Tigres gana 1-0 a Toluca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tigres sacó una ligera pero valiosa ventaja en la Final de Ida del torneo Apertura 2025, al vencer 1-0 a Toluca en el Estadio Universitario, gracias a un error del portero Hugo González que fue capitalizado por Ángel Correa.
El primer tiempo fue de dominio felino, aunque sin muchas emociones. Toluca planteó un juego defensivo y apostó por el contragolpe, mientras que Tigres intentó romper el cerco con disparos desde fuera del área. Hugo González fue figura en los primeros 45 minutos con dos atajadas clave.
La historia cambió apenas iniciando el complemento. Al minuto 46, González cometió un grave error al intentar despejar el balón, entregándoselo a Diego Lainez, quien rápidamente asistió a Ángel Correa para marcar el único gol del encuentro.
Toluca estuvo cerca del empate dos minutos después, cuando Paulinho disparó y Nahuel Guzmán no pudo detener completamente el balón, pero Jesús Garza apareció en la línea para salvar a los locales.
La tensión se mantuvo hasta el final. Tigres sufrió la baja de Jesús Angulo por molestias en la rodilla izquierda, mientras que Toluca terminó con 10 hombres tras la expulsión de Robert Morales al minuto 91 por una patada a Joaquim.
El título se definirá este domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez, donde ya no contará la posición en la tabla general.
mrh