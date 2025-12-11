¡Final al rojo vivo! Tigres gana 1-0 a Toluca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tigres sacó una ligera pero valiosa ventaja en la Final de Ida del torneo Apertura 2025, al vencer 1-0 a Toluca en el Estadio Universitario, gracias a un error del portero Hugo González que fue capitalizado por Ángel Correa.

El primer tiempo fue de dominio felino, aunque sin muchas emociones. Toluca planteó un juego defensivo y apostó por el contragolpe, mientras que Tigres intentó romper el cerco con disparos desde fuera del área. Hugo González fue figura en los primeros 45 minutos con dos atajadas clave.

La historia cambió apenas iniciando el complemento. Al minuto 46, González cometió un grave error al intentar despejar el balón, entregándoselo a Diego Lainez, quien rápidamente asistió a Ángel Correa para marcar el único gol del encuentro.