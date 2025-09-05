¡Fin del drama! Dueños de palcos en el Azteca podrán asistir gratis a los partidos del Mundial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras varios meses de incertidumbre y rumores, finalmente la FIFA permitió que los propietarios de palcos y plateas en el Estadio Azteca puedan asistir a los partidos del Mundial 2026 sin tener que pagar un boleto adicional, lo que pone fin a una polémica que causó molestia entre los aficionados con derechos adquiridos.

La decisión se tomó luego de negociaciones entre el organismo rector del futbol mundial y las autoridades mexicanas, lo que permitirá que los dueños disfruten de los cinco partidos que se disputarán en la Ciudad de México como parte de la Copa del Mundo.

No obstante, la autorización viene acompañada de condiciones específicas que los titulares deberán cumplir. Entre ellas, destaca la obligatoriedad de contar con un FAN ID, una credencial digital implementada por FIFA para el acceso seguro a los estadios. Este requisito aplicará también para el público general.