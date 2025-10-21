Filtran posible segundo uniforme de México para el Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A poco menos de un año para la Copa Mundial de Futbol 2026, el portal especializado Footy Headlines filtró el que sería el nuevo kit de visitante de la Selección Mexicana, el cual destacaría por retomar el color blanco como base, acompañado de vivos en verde y rojo.

De acuerdo con la publicación internacional, el uniforme forma parte de la línea Climacool+ y presenta sutiles patrones geométricos con inspiración mesoamericana, además de incluir el tradicional Trébol de Adidas y el escudo de la Federación Mexicana de Futbol bordado.

El diseño también contempla ribetes en tonos verde oscuro y rojo en el cuello y mangas, mientras que el resto del conjunto estaría conformado por short y calcetas en tonos a juego. Se espera que Adidas haga oficial este uniforme en marzo de 2026.