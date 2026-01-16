Filming day en Silverstone: así fue el primer día de Checo Pérez con Cadillac en la F1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez comenzó oficialmente su nueva etapa en la Fórmula 1 con la escudería Cadillac, al completar sus primeras vueltas en el Circuito de Silverstone, durante una sesión técnica conocida como shakedown o filming day.

En este primer contacto con el monoplaza, el objetivo principal fue comprobar que todos los sistemas del vehículo funcionaran correctamente antes de las pruebas oficiales. El auto, de diseño provisional y color negro monocromático, está equipado con un motor Ferrari, como parte de la alianza técnica de la nueva escudería.

Checo fue el primer piloto del equipo en salir a pista, acompañado por sus nuevos compañeros Valtteri Bottas y Zhou Guanyu. A pesar de algunas complicaciones técnicas para encender el motor y el clima adverso en la pista británica, el equipo logró cumplir con el kilometraje permitido por reglamento para este tipo de sesiones (hasta 200 km).