Filming day en Silverstone: así fue el primer día de Checo Pérez con Cadillac en la F1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez comenzó oficialmente su nueva etapa en la Fórmula 1 con la escudería Cadillac, al completar sus primeras vueltas en el Circuito de Silverstone, durante una sesión técnica conocida como shakedown o filming day.
En este primer contacto con el monoplaza, el objetivo principal fue comprobar que todos los sistemas del vehículo funcionaran correctamente antes de las pruebas oficiales. El auto, de diseño provisional y color negro monocromático, está equipado con un motor Ferrari, como parte de la alianza técnica de la nueva escudería.
Checo fue el primer piloto del equipo en salir a pista, acompañado por sus nuevos compañeros Valtteri Bottas y Zhou Guanyu. A pesar de algunas complicaciones técnicas para encender el motor y el clima adverso en la pista británica, el equipo logró cumplir con el kilometraje permitido por reglamento para este tipo de sesiones (hasta 200 km).
La escudería estadounidense implementó un alto nivel de confidencialidad durante la prueba: incluso colocaron pegatinas en las cámaras de los teléfonos móviles del personal presente para evitar filtraciones del diseño final del monoplaza o detalles técnicos del chasis.
Al finalizar la jornada, Checo Pérez se mostró entusiasmado por esta nueva etapa en su carrera:
“Hoy ha sido un día realmente increíble, fue emocionante formar parte de la historia del automovilismo”, expresó el tapatío, quien ha calificado este proyecto como su “último gran reto” en la Fórmula 1.
26-30 de enero: Test privados en Barcelona
8 de febrero: Presentación del diseño definitivo (livery) durante el Super Bowl LX, en un evento que el equipo considera clave para posicionar su marca
11-13 y 18-20 de febrero: Pruebas de pretemporada en Bahréin
2 de marzo: Gran Premio de Australia, donde Checo debutará oficialmente con Cadillac como piloto titular
La llegada de Cadillac a la F1 marca una nueva era para el automovilismo estadounidense en la máxima categoría, y la participación de un piloto mexicano como figura central ha generado altas expectativas entre los aficionados del país.
