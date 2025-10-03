FIFA responde a Trump: “Las sedes del Mundial no las decide ningún gobierno"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado controversia al advertir que algunas ciudades podrían quedar fuera del Mundial 2026 por consideraciones de seguridad. El evento, organizado en conjunto por México, Estados Unidos y Canadá, contempla a 11 ciudades estadounidenses como sedes, entre ellas Seattle y San Francisco, las cuales han sido objeto de críticas por parte del mandatario.

Durante una reciente declaración pública, Trump calificó a ciertas sedes como “extremistas de izquierda” y sostuvo que no son adecuadas para albergar partidos del torneo más importante del futbol mundial. Aunque no se ha detallado qué condiciones específicas exigiría, el exmandatario amenazó con eliminarlas del calendario, lo que pone en duda parte de la planeación ya establecida.

A pesar de sus declaraciones, no se ha emitido un comunicado oficial que aclare cuáles son los requisitos que Trump pondría sobre la mesa o si su postura influirá realmente en las decisiones logísticas del evento.

Ante la polémica, el vicepresidente de la FIFA, Víctor Montagliani, respondió durante el foro Leaders Week London, afirmando que la organización mantiene control absoluto sobre las decisiones del Mundial.