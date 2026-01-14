FIFA recibe más de 500 millones de solicitudes para el Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La fiebre mundialista ha comenzado. La FIFA informó que recibió más de 500 millones de solicitudes de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, marcando un récord absoluto en la historia de este torneo.

Las cifras corresponden a la fase de ventas por sorteo aleatorio, que cerró este martes 16 de enero, tras permanecer abierta durante 33 días, desde el pasado 11 de diciembre. Durante este periodo, el organismo rector del fútbol recibió un promedio de 15 millones de solicitudes diarias, lo que refleja una demanda sin precedentes.

Según detalló la FIFA, los encuentros más demandados por los aficionados de todo el mundo fueron:

Colombia vs Portugal (27 de junio, Miami) México vs República de Corea (18 de junio, Guadalajara) La gran final (19 de julio, Nueva York/Nueva Jersey) Partido inaugural: México vs Sudáfrica (11 de junio, Ciudad de México) Dieciseisavos de final (2 de julio, Toronto)

Además de los países anfitriones, las solicitudes llegaron desde naciones futboleras como Argentina, Brasil y España, lo que demuestra el interés global por la edición más grande en la historia de los mundiales.

Los usuarios que se registraron en esta fase serán notificados el próximo 5 de febrero sobre el resultado del sorteo y si su solicitud fue aceptada.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó su entusiasmo por la abrumadora respuesta del público:

“500 millones de solicitudes de entradas en poco más de un mes es más que una demanda alta, constituye una auténtica declaración de intenciones a escala mundial.”