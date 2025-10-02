FIFA presenta el balón oficial para el Mundial 2026 [FOTOS]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La FIFA presentó oficialmente este 2 de octubre el balón del Mundial 2026, el cual llevará por nombre “Trionda” y simboliza la unión cultural de los tres países sede: México, Estados Unidos y Canadá.
Mediante un video en sus redes sociales, la Federación Internacional de Futbol confirmó lo que ya se había filtrado semanas atrás. El esférico combina los colores de las banderas de los países organizadores: verde, blanco, rojo y azul.
Además, incorpora elementos icónicos: un águila verde para México, una hoja de maple para Canadá y una estrella que representa a Estados Unidos.
“Trionda” se convierte en el balón número 23 en la historia de las Copas del Mundo. El primero fue el T-Model en Uruguay 1930, mientras que el último había sido el Al Rihla, utilizado en Qatar 2022.
Para México será su tercer balón mundialista, después del Telstar en 1970 y el Azteca en 1986, ambos recordados por hazañas históricas en las canchas nacionales.
El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, lo que incrementará el número de partidos de 64 a 104. México albergará 13 encuentros, distribuidos de la siguiente manera:
Estadio Azteca (CDMX): 5 partidos (3 de fase de grupos, 1 de dieciseisavos de final y 1 de octavos de final).
Estadio Akron (Guadalajara): 4 partidos de la fase de grupos, incluido uno de la Selección Mexicana.
Estadio BBVA (Monterrey): 4 partidos (3 de fase de grupos y 1 de dieciseisavos de final).
Con esta revelación, la cuenta regresiva para el evento futbolístico más esperado del planeta se vive con mayor intensidad, mientras México se prepara para volver a ser protagonista como sede mundialista.
