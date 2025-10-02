FIFA presenta el balón oficial para el Mundial 2026 [FOTOS]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La FIFA presentó oficialmente este 2 de octubre el balón del Mundial 2026, el cual llevará por nombre “Trionda” y simboliza la unión cultural de los tres países sede: México, Estados Unidos y Canadá.

Mediante un video en sus redes sociales, la Federación Internacional de Futbol confirmó lo que ya se había filtrado semanas atrás. El esférico combina los colores de las banderas de los países organizadores: verde, blanco, rojo y azul.

Además, incorpora elementos icónicos: un águila verde para México, una hoja de maple para Canadá y una estrella que representa a Estados Unidos.