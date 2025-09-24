FIFA presenta a Maple, Zayu y Clutch, mascotas del Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A tan solo unos meses de que ruede el balón en el Mundial de 2026, la FIFA ha presentado de manera oficial a las mascotas que representarán a México, Canadá y Estados Unidos en esta histórica edición: Zayu, Maple y Clutch.
El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial de la FIFA en la red social X, acompañado por el mensaje: “Conoce a Maple, Zayu y Clutch. ¡Las mascotas oficiales de FIFA World Cup para 2026!”.
Cada mascota representa a uno de los países anfitriones y está pensada para reflejar la riqueza cultural, el espíritu deportivo y la diversidad que caracteriza a Norteamérica. Esta será la primera Copa del Mundo organizada de forma simultánea en tres naciones.
Aunque los diseños finales aún no se han revelado por completo, las pistas compartidas por FIFA en redes sociales y medios internacionales apuntan a que:
Zayu, en representación de México, sería un jaguar o pantera, símbolo ancestral de poder y misticismo en la cultura mesoamericana.
Maple, correspondiente a Canadá, probablemente será un león, evocando nobleza y el vínculo con la naturaleza.
Clutch, en honor a Estados Unidos, se perfila como un águila, emblema nacional y figura de fuerza y libertad.
Este anuncio sigue a otros adelantos realizados por la FIFA en semanas anteriores, donde se ha dado a conocer el logo oficial y algunos detalles logísticos de la justa deportiva que arrancará en junio de 2026.
RPO