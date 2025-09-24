FIFA presenta a Maple, Zayu y Clutch, mascotas del Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A tan solo unos meses de que ruede el balón en el Mundial de 2026, la FIFA ha presentado de manera oficial a las mascotas que representarán a México, Canadá y Estados Unidos en esta histórica edición: Zayu, Maple y Clutch.

El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial de la FIFA en la red social X, acompañado por el mensaje: “Conoce a Maple, Zayu y Clutch. ¡Las mascotas oficiales de FIFA World Cup para 2026!”.