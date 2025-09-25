FIFA estrena la tarjeta verde en los partidos; esta será su función

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El futbol está por entrar en una nueva etapa. La FIFA anunció que durante el Mundial Sub-20 de Chile 2025 pondrá a prueba una herramienta inédita: la tarjeta verde, que permitirá a los entrenadores solicitar la revisión de jugadas polémicas mediante video.

Este recurso, que no busca sancionar como las tarjetas amarilla o roja, abre la puerta a un nuevo tipo de intervención táctica por parte de los técnicos, añadiendo un elemento estratégico que podría cambiar el rumbo de los partidos.

Cada equipo podrá activar la tarjeta verde hasta dos veces por partido. Para ello, el entrenador deberá mostrarla de forma visible al árbitro principal, quien estará obligado a revisar la jugada señalada.

Las revisiones se limitarán a situaciones ya contempladas por el protocolo del VAR:

Validación de goles.

Decisiones de penal.

Expulsiones directas.

Confusión de identidad de jugadores.

Es decir, no se permitirá su uso para revisar cualquier falta o acción menor, sino solo aquellas que puedan alterar directamente el marcador o la justicia del juego.

Junto con esta innovación, la FIFA presentó el Football Video Support (FVS), una versión más económica y simplificada del VAR, diseñada para que ligas de países en desarrollo puedan acceder a la tecnología sin grandes inversiones.