FIFA elige México para los duelos de Repechaje rumbo al Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los estadios de Guadalajara y Monterrey serán sede del Repechaje Intercontinental que definirá las dos últimas plazas para el Mundial de Futbol 2026, informó la FIFA en un comunicado oficial.

Los partidos de esta fase se disputarán del 23 al 31 de marzo de 2026 y contarán con la participación de seis selecciones provenientes de cinco confederaciones: Irak, República Democrática del Congo, Jamaica, Surinam, Bolivia y Nueva Caledonia.

Los encuentros se llevarán a cabo en dos de los estadios mexicanos que también albergarán partidos de la Copa del Mundo: el Estadio Akron, en Guadalajara, y el Estadio BBVA, en Monterrey. En el Mundial, el estadio tapatío recibirá cuatro partidos de la fase de grupos, mientras que el regiomontano tendrá tres duelos de fase de grupos y uno de dieciseisavos de final.

“Estos estadios emblemáticos son los escenarios perfectos para lo que promete ser un evento emocionante lleno de pasión, drama y adrenalina”, expresó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.