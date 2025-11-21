FIFA da a conocer los equipos que jugarán el Repechaje en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La FIFA confirmó que México albergará el Repechaje Intercontinental rumbo a la Copa del Mundo 2026. Las ciudades de Guadalajara y Monterrey serán las sedes donde seis selecciones buscarán los dos últimos boletos para el primer Mundial con 48 equipos.

En un sorteo realizado en Zúrich, Suiza, se definieron los cuadros y los enfrentamientos. Cada sede tendrá dos partidos: una semifinal y una final a partido único.

Partidos en Guadalajara:

El Estadio Guadalajara recibirá los duelos del Cuadro 1, integrado por Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo.

Semifinal (26 de marzo de 2026): Nueva Caledonia vs. Jamaica

Final (31 de marzo de 2026): RD del Congo vs. Ganador de la semifinal

Partidos en Monterrey:

El Estadio Monterrey será sede del Cuadro 2, en el que competirán Bolivia, Surinam e Irak.