FIFA da a conocer los equipos que jugarán el Repechaje en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La FIFA confirmó que México albergará el Repechaje Intercontinental rumbo a la Copa del Mundo 2026. Las ciudades de Guadalajara y Monterrey serán las sedes donde seis selecciones buscarán los dos últimos boletos para el primer Mundial con 48 equipos.
En un sorteo realizado en Zúrich, Suiza, se definieron los cuadros y los enfrentamientos. Cada sede tendrá dos partidos: una semifinal y una final a partido único.
Partidos en Guadalajara:
El Estadio Guadalajara recibirá los duelos del Cuadro 1, integrado por Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo.
Semifinal (26 de marzo de 2026): Nueva Caledonia vs. Jamaica
Final (31 de marzo de 2026): RD del Congo vs. Ganador de la semifinal
Partidos en Monterrey:
El Estadio Monterrey será sede del Cuadro 2, en el que competirán Bolivia, Surinam e Irak.
Semifinal (26 de marzo de 2026): Bolivia vs. Surinam
Final (31 de marzo de 2026): Irak vs. Ganador de la semifinal
Partidos a eliminación directa
Los partidos del repechaje se jugarán a partido único, lo que aumenta la tensión y emoción en busca del pase al Mundial. Los encuentros están programados para los días jueves 26 de marzo (semifinales) y martes 31 de marzo (finales).
La FIFA informó que los boletos para estos encuentros estarán disponibles en 2026, con más detalles por anunciar.
