FIFA anuncia preventa de boletos para Mundial 2026

En caso de resultar seleccionados, los aficionados recibirán una fecha y hora para realizar su compra a partir del 1 de octubre. Según la FIFA, en esta etapa se ofrecerá cerca de un millón de entradas.

El modelo de precio dinámico, utilizado recientemente en el Mundial de Clubes 2023, permite ajustar el costo de las entradas en tiempo real, con base en la demanda. Esto significa que el mismo boleto puede aumentar o disminuir su valor, incluso dentro de la etapa de preventa.

Las entradas para el partido inaugural del Mundial de Clubes llegaron a disminuir hasta un 84% en comparación con su valor inicial en el sorteo.