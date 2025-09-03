Deportes

FIFA anuncia preventa de boletos para Mundial 2026

Boletos del Mundial 2026 costarán entre 60 y 6,730 dólares
La preventa inicia el 10 de septiembre solo para clientes Visa
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La FIFA anunció los detalles iniciales del proceso de venta de boletos para la Copa Mundial 2026, la cual se disputará del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá.

Durante un evento virtual con medios internacionales, el director de Entradas y Hospitalidad de la FIFA, Falk Eller, confirmó que las entradas tendrán un precio base de 60 dólares, aunque este podrá modificarse de acuerdo con la demanda, mediante un sistema denominado "precio dinámico".

“El precio de 6,730 dólares es el precio de la Categoría 1 para la final de la Copa Mundial. Es la entrada más cara que se puede comprar”
explicó Eller

La primera fase de la preventa comenzará el próximo 10 de septiembre, pero solo estará disponible para titulares de tarjetas Visa, quienes deberán registrarse para participar en un sorteo que dará acceso a la compra anticipada de boletos. Esta etapa cerrará el 19 de septiembre.

En caso de resultar seleccionados, los aficionados recibirán una fecha y hora para realizar su compra a partir del 1 de octubre. Según la FIFA, en esta etapa se ofrecerá cerca de un millón de entradas.

El modelo de precio dinámico, utilizado recientemente en el Mundial de Clubes 2023, permite ajustar el costo de las entradas en tiempo real, con base en la demanda. Esto significa que el mismo boleto puede aumentar o disminuir su valor, incluso dentro de la etapa de preventa.

Las entradas para el partido inaugural del Mundial de Clubes llegaron a disminuir hasta un 84% en comparación con su valor inicial en el sorteo.

“Los precios cambiarán no solo en las fases de venta posteriores, sino que pueden ajustarse durante el proceso de preventa de Visa”
añadió Eller

Cada aficionado podrá adquirir hasta cuatro entradas por partido y registrarse para un máximo de diez encuentros. Sin embargo, aún no se conocen todos los equipos clasificados, por lo que los compradores no tendrán la certeza de qué selecciones verán jugar en los partidos seleccionados.

