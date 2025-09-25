¿Fichaje bomba? América y Cruz Azul buscarían a Julián Quiñones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A solo unos días de haberse cerrado el mercado de fichajes de verano, los rumores para el invierno ya comienzan a sonar con fuerza. En esta ocasión, son Cruz Azul y América quienes podrían protagonizar un fichaje bomba al intentar repatriar al delantero Julián Quiñones.
De acuerdo con el periodista Armando Melgar, de beIN Sports, ambos clubes capitalinos habrían sondeado al Al-Qadisiyah, equipo de Arabia Saudita donde milita el atacante, para conocer sus condiciones y pretensiones de cara al mercado de invierno.
Aunque el aspecto económico podría no ser tan atractivo para el jugador, las directivas confían en que la Copa del Mundo 2026 y la exposición mediática de la Liga MX podrían ser factores clave para convencer al naturalizado mexicano.
Tras el bicampeonato con Atlas, Cruz Azul mostró interés por el atacante, pero el precio se elevó a 13 millones de dólares, lo que frenó cualquier negociación. Posteriormente, América tomó la delantera y, tras pagar menos de 10 millones, concretó su llegada al nido, donde se consolidó como figura antes de partir al futbol árabe.
Cabe recordar que Quiñones, ya como jugador naturalizado, tuvo apariciones con la Selección Mexicana, aunque su estilo no ha terminado de convencer al técnico Javier Aguirre. Su posible regreso a la Liga MX podría convertirse en una vitrina para ganar más minutos y mantenerse en el radar rumbo al Mundial 2026.
mrh