¿Fichaje bomba? América y Cruz Azul buscarían a Julián Quiñones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A solo unos días de haberse cerrado el mercado de fichajes de verano, los rumores para el invierno ya comienzan a sonar con fuerza. En esta ocasión, son Cruz Azul y América quienes podrían protagonizar un fichaje bomba al intentar repatriar al delantero Julián Quiñones.

De acuerdo con el periodista Armando Melgar, de beIN Sports, ambos clubes capitalinos habrían sondeado al Al-Qadisiyah, equipo de Arabia Saudita donde milita el atacante, para conocer sus condiciones y pretensiones de cara al mercado de invierno.

Aunque el aspecto económico podría no ser tan atractivo para el jugador, las directivas confían en que la Copa del Mundo 2026 y la exposición mediática de la Liga MX podrían ser factores clave para convencer al naturalizado mexicano.