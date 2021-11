Femexfut impone veto al Coloso del Quinceo por grito homofóbico

En el comunicado la Femexfut dio a conocer que el veto se debe al grito homofóbico que lanzaron los aficionados desde las tribunas del estadio, y advirtió al Club sobre su conducta futura, en caso de reincidir en dicha acción discriminatoria impondrán “sanciones más severas en su contra”.

El veto surge como lo adelantó el director técnico del Club moreliano, Ricardo Valiño, que al término del partido en cuestión, opinó que la acción no favorecía al equipo deportivamente e incluso podría derivar en una sanción más fuerte como el veto del estadio Morelos.

“Creo que no tiene mucho sentido el grito por el grito en sí, no te favorece, al rival no le hace nada, creo que es más cortarle el ritmo del partido, o generar una sanción al Club local, que nos perjudica a todos, no es bueno para nadie”, dijo Ricardo Valiño.

En este sentido, como refirió el director técnico del Club Atlético Morelia sobre lo que podría pasar tras el grito homofóbico en el estadio Morelos, este lunes la sanción se hizo efectiva y la Femexfut veto al Coloso del Quinceo por un partido.

EA