Federico Vilar podría volver al Morelia, ahora como DT

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El nombre de Federico Vilar suena con fuerza en el entorno del Atlético Morelia, esta vez no bajo los tres postes, sino al borde del campo. El exguardameta argentino encabeza las negociaciones para convertirse en el nuevo director técnico del club rojiamarillo, de acuerdo con información del medio especializado en deportes ECOS PLAY.

El también ídolo de la afición michoacana ya conoce bien la casa. Durante su paso como portero de Monarcas Morelia, Vilar conquistó un título de Copa MX, escribiendo una de las páginas más recordadas en la historia reciente del futbol moreliano. Su liderazgo, carisma y entrega lo convirtieron en referente tanto dentro como fuera del vestidor.

Tras colgar los guantes, el argentino se adentró en la dirección técnica. En México dirigió al Cancún FC en la Liga de Expansión MX durante 2021, donde destacó por su propuesta ofensiva y disciplina táctica. Más tarde, continuó su carrera en el extranjero al frente de Unión La Calera de Chile y Arsenal de Sarandí en su natal Argentina.

De concretarse su llegada, tomaría el mando de un equipo que busca renovar su proyecto deportivo y volver a ser protagonista en la Liga de Expansión MX.

El anuncio oficial podría darse en los próximos días, marcando un nuevo capítulo en la historia entre el arquero campeón y la ciudad que lo vio levantar una copa.