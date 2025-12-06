Fechas, horarios y sedes: así jugará México en la Copa del Mundo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción mundialista comienza a calentar motores con la revelación oficial del calendario para el Grupo A, donde la Selección Mexicana buscará avanzar a la siguiente fase.

Los dirigidos por México debutarán el 11 de junio a las 15:00 horas enfrentando a Sudáfrica en la Ciudad de México, un duelo que marcará el inicio del camino tricolor rumbo al anhelado título.

Ese mismo día, a las 22:00 horas, Corea del Sur se enfrentará al equipo clasificado desde la repesca FIFA en Guadalajara.