Fechas, horarios y sedes: así jugará México en la Copa del Mundo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción mundialista comienza a calentar motores con la revelación oficial del calendario para el Grupo A, donde la Selección Mexicana buscará avanzar a la siguiente fase.
Los dirigidos por México debutarán el 11 de junio a las 15:00 horas enfrentando a Sudáfrica en la Ciudad de México, un duelo que marcará el inicio del camino tricolor rumbo al anhelado título.
Ese mismo día, a las 22:00 horas, Corea del Sur se enfrentará al equipo clasificado desde la repesca FIFA en Guadalajara.
11 de junio | 15:00 h – México vs Sudáfrica (Ciudad de México)
11 de junio | 22:00 h – Corea del Sur vs (FIFA: Dinamarca/MKD/CZE/IRL) (Guadalajara)
18 de junio | 12:00 h – (FIFA: Dinamarca/MKD/CZE/IRL) vs Sudáfrica (Atlanta)
18 de junio | 21:00 h – México vs Corea del Sur (Guadalajara)
24 de junio | 21:00 h – (FIFA: Dinamarca/MKD/CZE/IRL) vs México 🇲🇽 (Ciudad de México)
24 de junio | 21:00 h – Sudáfrica 🇿🇦 vs Corea del Sur 🇰🇷 (Monterrey)
El calendario también confirmó que los partidos del Grupo A se disputarán en tres ciudades mexicanas (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y una sede internacional en Atlanta, Estados Unidos.
