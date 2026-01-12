Deportes

Fecha doble en la Liga MX; días, horarios y dónde ver la Jornada 2

Dieciocho equipos en acción entre martes y miércoles
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Liga MX entra a la Jornada 2 del Clausura y se juega a mitad de semana, con fecha doble y una agenda que no concede tregua. Entre martes y miércoles, los 18 clubes saltarán al césped: algunos buscan corregir el rumbo tras el debut; otros, confirmar que el arranque no fue casualidad.

Calendario de la Jornada 2 | Liga MX

Martes 13 de enero

  • Puebla FC vs Mazatlán FC

17:00 h

Azteca 7, FOX One

  • Necaxa vs Monterrey

19:00 h

Azteca 7

  • Pachuca vs León

19:06 h

FOX One

  • FC Juárez vs Chivas

21:10 h

Azteca 7, FOX One

Miércoles 14 de enero

  • Cruz Azul vs Atlas

17:00 h

Canal 5

  • Querétaro vs Tijuana

19:00 h

FOX One

  • América vs Atlético de San Luis

19:05 h

Canal 5

  • Tigres vs Pumas

21:06 h

Azteca 7, FOX One

  • Toluca vs Santos Laguna

21:10 h

Canal 5

Con poco descanso y ajustes obligados, la fecha doble pone a prueba la profundidad de los planteles y la lectura táctica de los cuerpos técnicos. Ganar temprano alivia la presión; tropezar, acelera las urgencias. El Clausura apenas despierta, pero ya exige respuestas.

