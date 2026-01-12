Fecha doble en la Liga MX; días, horarios y dónde ver la Jornada 2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Liga MX entra a la Jornada 2 del Clausura y se juega a mitad de semana, con fecha doble y una agenda que no concede tregua. Entre martes y miércoles, los 18 clubes saltarán al césped: algunos buscan corregir el rumbo tras el debut; otros, confirmar que el arranque no fue casualidad.
Martes 13 de enero
Puebla FC vs Mazatlán FC
17:00 h
Azteca 7, FOX One
Necaxa vs Monterrey
19:00 h
Azteca 7
Pachuca vs León
19:06 h
FOX One
FC Juárez vs Chivas
21:10 h
Azteca 7, FOX One
Miércoles 14 de enero
Cruz Azul vs Atlas
17:00 h
Canal 5
Querétaro vs Tijuana
19:00 h
FOX One
América vs Atlético de San Luis
19:05 h
Canal 5
Tigres vs Pumas
21:06 h
Azteca 7, FOX One
Toluca vs Santos Laguna
21:10 h
Canal 5
Con poco descanso y ajustes obligados, la fecha doble pone a prueba la profundidad de los planteles y la lectura táctica de los cuerpos técnicos. Ganar temprano alivia la presión; tropezar, acelera las urgencias. El Clausura apenas despierta, pero ya exige respuestas.
RPO