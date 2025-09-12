Deportes

Fans del Atlético Morelia en EU y Canadá ya pueden comprar la Varsity de aniversario

La Varsity Jacket del 75 aniversario ya puede comprarse desde el extranjero, pero solo hay 750 piezas disponibles
Fans del Atlético Morelia en EU y Canadá ya pueden comprar la Varsity de aniversario
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de los festejos por el 75 aniversario del Club Atlético Morelia, el equipo lanzó a la venta su Varsity Jacket Edición Limitada para sus aficionados en Estados Unidos y Canadá.

La venta exclusiva fue anunciada a través de redes sociales, con un mensaje dirigido a los paisanos que radican en el extranjero, quienes por primera vez podrán adquirir una prenda oficial conmemorativa del club.

La Varsity Jacket está disponible únicamente en línea, y cuenta con una edición limitada de 750 piezas, lo que ha generado alta demanda entre los seguidores del equipo. La compra se realiza a través del sitio oficial: https://bit.ly/4gm03C5.

Con un precio de $2,000 MXN, esta chamarra está confeccionada con tela premium 100% poliéster, en colores rojo y amarillo, e incluye parches bordados de alta calidad, además de un parche especial del 75 aniversario en chenille.

La prenda está disponible en tallas que van desde la XS hasta la 3XL, y la fecha estimada de entrega es a partir del 10 de octubre para todos los pedidos internacionales.

Esta colaboración se realizó junto a la marca TEAMBACK, y forma parte de una serie de productos conmemorativos que el club moreliano ha lanzado para celebrar más de siete décadas de historia.

