Fans del Atlético Morelia en EU y Canadá ya pueden comprar la Varsity de aniversario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de los festejos por el 75 aniversario del Club Atlético Morelia, el equipo lanzó a la venta su Varsity Jacket Edición Limitada para sus aficionados en Estados Unidos y Canadá.

La venta exclusiva fue anunciada a través de redes sociales, con un mensaje dirigido a los paisanos que radican en el extranjero, quienes por primera vez podrán adquirir una prenda oficial conmemorativa del club.

La Varsity Jacket está disponible únicamente en línea, y cuenta con una edición limitada de 750 piezas, lo que ha generado alta demanda entre los seguidores del equipo. La compra se realiza a través del sitio oficial: https://bit.ly/4gm03C5.

Con un precio de $2,000 MXN, esta chamarra está confeccionada con tela premium 100% poliéster, en colores rojo y amarillo, e incluye parches bordados de alta calidad, además de un parche especial del 75 aniversario en chenille.